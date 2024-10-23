В Турции опровергли проблемы с обменом старой валюты у туристов

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представитель турецкого государственного банка Ziraat сообщил, что банки Турции не получали жалоб от туроператоров по поводу обмена долларов старого образца. Возможно, у некоторых российских туристов случаются единичные проблемы, однако массовых инцидентов не наблюдается, передают РИА Новости.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян пояснил, что ситуация с обменом долларов старого образца имеет место во многих странах и затрагивает российских туристов. Валюта нового образца требуется не только в Турции, но и в ОАЭ.

Он добавил, что проблема обмена старых купюр не является массовой; могут возникать отдельные случаи в пунктах обмена валют.

Уточнения

Ziraat Bank ( букв. "сельскохозяйственный банк") — турецкий государственный банк, основанный в 1863 году. Банк предоставляет коммерческую кредитную поддержку компаниям и предпринимателям, потребительские кредиты, такие как ипотечные, автокредиты и другие.



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