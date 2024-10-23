В Турции опровергли проблемы с обменом старой валюты у туристов

Представитель турецкого государственного банка Ziraat сообщил, что банки Турции не получали жалоб от туроператоров по поводу обмена долларов старого образца. Возможно, у некоторых российских туристов случаются единичные проблемы, однако массовых инцидентов не наблюдается, передают РИА Новости.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян пояснил, что ситуация с обменом долларов старого образца имеет место во многих странах и затрагивает российских туристов. Валюта нового образца требуется не только в Турции, но и в ОАЭ.
Он добавил, что проблема обмена старых купюр не является массовой; могут возникать отдельные случаи в пунктах обмена валют.
Ziraat Bank (букв. "сельскохозяйственный банк") — турецкий государственный банк, основанный в 1863 году. Банк предоставляет коммерческую кредитную поддержку компаниям и предпринимателям, потребительские кредиты, такие как ипотечные, автокредиты и другие.
Объединённые Ара́бские Эмира́ты - федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
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