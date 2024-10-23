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Авиакомпания Utair обновила бортовое питание

0:39
Туризм

Российская авиакомпания "Utair" обновила бортовое питание. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале перевозчика.

Авиакомпания Utair обновила бортовое питание
Фото: flickr.com by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Известно, что в меню вошли блюда, "приготовленные по рецептам разных народов мира". Среди них — итальянская паста с королевскими креветками, пряный люля-кебаб из мраморной говядины, азиатский вок с фунчозой и овощами в устричном соусе, плов с говядиной, а также многие другие.

Ранее Pravda.Ru писала, что авиакомпания "Аэрофлот" обновила бортовое питание экономкласса на дальнемагистральных рейсах.

Уточнения

ЮТэйр (англ. Utair) — российская авиакомпания, образующая вместе с дочерними структурами один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «ЮТэйр».

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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