Российская авиакомпания "Utair" обновила бортовое питание. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале перевозчика.
Известно, что в меню вошли блюда, "приготовленные по рецептам разных народов мира". Среди них — итальянская паста с королевскими креветками, пряный люля-кебаб из мраморной говядины, азиатский вок с фунчозой и овощами в устричном соусе, плов с говядиной, а также многие другие.
Ранее Pravda.Ru писала, что авиакомпания "Аэрофлот" обновила бортовое питание экономкласса на дальнемагистральных рейсах.
ЮТэйр (англ. Utair) — российская авиакомпания, образующая вместе с дочерними структурами один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «ЮТэйр».
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