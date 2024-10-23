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7 неожиданных предметов, запрещённых к провозу в разных странах мира

3:21
Туризм

Многие знают о стандартных правилах провоза вещей в ручной клади, таких как запрет на жидкости объёмом более 100 мл или опасные предметы.

7 неожиданных предметов, запрещённых к провозу в разных странах мира
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако разные страны мира имеют свои уникальные законы о том, что разрешено ввозить, а что является контрабандой.

Нарушение этих законов может привести к задержке рейса, штрафам или даже судебным разбирательствам. 

  • На Мальдивах, где преобладает ислам, строго запрещено ввозить алкоголь. Если вы попытаетесь провезти его, на таможне его конфискуют. Хотя на курортных островах алкоголь доступен для туристов, на местных островах он под запретом. Помимо алкоголя,  запрещено ввозить огнестрельное оружие, идолы и свинину (последняя может быть разрешена только на курортных островах с лицензией).
  • Электронные сигареты и их сопутствующие аксессуары запрещены в Таиланде с 2014 года. Правительство ввело запрет по соображениям здоровья и безопасности, чтобы предотвратить их популяризацию среди молодежи. Туристы также подчиняются этому закону: если вы привезете в страну электронную сигарету, вам грозит конфискация, штраф или даже тюремное заключение.
  • С 2015 года в Марокко запрещено ввозить дроны без специального разрешения. Этот запрет связан с вопросами безопасности и конфиденциальности. Туристы, привозящие дроны без разрешения, могут столкнуться с их конфискацией, штрафами или судебными разбирательствами. Даже с разрешением использование дронов ограничено, особенно вблизи важных объектов, таких как военные зоны и аэропорты.
  • Ввоз и использование раций в Индии регулируется строгими правилами. Чтобы пользоваться рацией, необходимо получить лицензию в соответствии с Законом о беспроводной телеграфии. Использование или ввоз рации без разрешения может привести к штрафам, конфискации устройства или тюремному заключению. Даже если вы путешествуете с детьми, лучше оставить их рации дома, чтобы избежать неприятностей.
  • В Саудовской Аравии запрещено хранить мак, даже в небольших количествах. Нарушение этого закона может привести к аресту, задержанию и серьёзным штрафам. Власти страны строго контролируют подобные предметы из-за их связи с наркотиками. Туристам следует избегать провоза маковых семян в любые формы, даже если они предназначены для кулинарных целей.
  • В Гватемале, помимо стандартного запрета на оружие, запрещены свистки, особенно те, которые похожи на полицейские. Причина в том, что свистки часто использовались местными жителями для имитации полицейских. Это стало причиной введения запрета на их ввоз и использование.
  • В Руанде с 2008 года действует запрет на ввоз небиоразлагаемых пластиковых пакетов. Это связано с борьбой с загрязнением окружающей среды. Все пластиковые пакеты, обнаруженные в багаже туристов, конфискуются по прибытии. Этот запрет оказал положительное влияние на страну, где теперь практически нет пластиковых отходов.

Уточнения

Контраба́нда (итал. contrabando от contra «против» + bando «правительственный указ») — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов. Объектом контрабанды являются интересы либо общественные отношения, связанные с защитой внешнеэкономической деятельности.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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