Турагент посоветовала россиянам отправиться в Сочи для продления лета

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Руководитель агентства "ДжунглиТур" Светлана Удилова сообщила "ФедералПресс", что россияне могут отправиться в Сочи для наслаждения остаточными тёплыми днями.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, PDM

По словам эксперта, температура воздуха днём в городе составляет 20 градусов Цельсия.

"В море, кто ещё смелый, конечно, ещё окунётся, но сейчас во многих отелях в Сочи есть бассейны с подогревом", — отметила Светлана Удилова.

При этом она добавила, что среди зарубежных стран сейчас популярны Турция, Арабские Эмираты и Египет.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи намерены установить исторический рекорд по числу туристов.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

