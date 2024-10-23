Турагент посоветовала россиянам отправиться в Сочи для продления лета

Руководитель агентства "ДжунглиТур" Светлана Удилова сообщила "ФедералПресс", что россияне могут отправиться в Сочи для наслаждения остаточными тёплыми днями.
По словам эксперта, температура воздуха днём в городе составляет 20 градусов Цельсия.
"В море, кто ещё смелый, конечно, ещё окунётся, но сейчас во многих отелях в Сочи есть бассейны с подогревом", — отметила Светлана Удилова.
При этом она добавила, что среди зарубежных стран сейчас популярны Турция, Арабские Эмираты и Египет.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи намерены установить исторический рекорд по числу туристов.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
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