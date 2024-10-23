Долина Випава: спрятанный рай для любителей вина и природы

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Словения славится своими живописными пейзажами, богатой культурой и кухней, которую невозможно забыть.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, CC BY-SA 3.0

Однако одно её сокровище остаётся малоизвестным — это долина Випава.

Это удивительное место называют "Тосканой в Словении" благодаря его винодельням, впечатляющей архитектуре и множеству вариантов активного отдыха.

Долина Випава, расположенная между деревней Поднанос и итальянской границей, включает в себя два небольших города — Випаву и Айдовщину.

Вместе их население составляет чуть больше 8000 человек, и здесь вы ощутите настоящую теплоту и гостеприимство.

В 2018 году Випава попала в топ-10 лучших мест Европы по версии Lonely Planet.

Но несмотря на это, многие путешественники всё ещё не знают об этом уголке Словении, предпочитая знаменитые итальянские регионы.

Добраться до Випавы легко — можно прилететь в Любляну или Триест, а затем на автобусе доехать до долины за 37-57 минут.

Климат здесь тёплый, летом температура достигает 28 °C, а зима мягкая.

В год долина получает около 2100 солнечных часов, что гораздо больше, чем, например, в Лондоне.

Для размещения в Айдовщине есть несколько уютных отелей и домов для отпуска с ценами, начиная от 49 фунтов стерлингов за ночь.

В городе есть несколько достопримечательностей, среди которых — Castrum Ad Fluvium Frigidum, римская крепость, сохранившаяся с времён империи.

Любители активного отдыха могут попробовать полёты на параплане и ручном глайдинге, пешие прогулки и велопоездки, а также рафтинг на каяках.

Местные гиды предлагают увлекательные экскурсии по окрестностям, а среди главных событий региона — ралли "Долина Випава", которое проводится в мае, и ультрамарафон, привлекающий спортсменов со всего мира.

Любителям вина и кулинарных изысков стоит посетить местные винодельни, такие как кооператив "Випава 1894", где можно насладиться дегустацией вин и местными деликатесами.

Уточнения

Випава (словен. Vipava) — река в Словении и Италии, левый приток реки Сочи. Во времена Римской империи река носила название Фригид (Frigidus — холодная). В 394 году возле реки состоялась Битва на реке Фригид, во многом предопределившая судьбу Римской империи.

