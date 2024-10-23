Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный симптом ботулизма по мнению эпидемиолога Чумакова
Как в России бесплатно подвести газ к даче
Простой и быстрый рецепт индейки с шампиньонами и сметаной
Как вырастить спаржу, чтобы получить яркую и сочную зелень
Как создать осенний образ для свидания: от уютного до соблазнительного
Картофель за три минуты: кулинарный трюк, который стоит попробовать
Покупатели новостроек возле Москвы-реки рассказали, почему хотят жить именно здесь
Как часто косатки атакуют люде: правда и вымысел о морских убийцах
Анджелина Джоли провела 2 дня с рэпером Akala — инсайдер

Исторический Фрайбург: соборы, рынки и старинные каналы

Туризм

Фрайбург-им-Брайсгау — один из самых тёплых городов Германии и, благодаря живописной природе и устойчивому развитию, заслуженно считается одним из самых экологичных мест для жизни.

Исторический Фрайбург: соборы, рынки и старинные каналы
Фото: commons.wikimedia.org by Roger Bieri and Daniel Di Palma, CC BY-SA 4.0

Исторический центр Фрайбурга, с его булыжными улицами и старинной архитектурой, рассказывает о богатом прошлом.

На фоне этого великолепия возвышается знаменитый Фрайбургский собор, строившийся с 1200 по 1530 годы.

Также город знаменит своими небольшими каналами, которые раньше использовались для тушения пожаров. Сейчас по ним проводятся необычные соревнования на деревянных лодках.

Фрайбургский университет, основанный более 500 лет назад, занимает центральное место в жизни города.

Этот престижный университет, преподающий как естественные науки, так и гуманитарные дисциплины, создаёт неповторимую интеллектуальную и молодёжную атмосферу, наполняющую город жизнью.

Кафе, рестораны и эко-френдли обычаи — всё это часть местной культуры.

Мюнстер, величественный собор, с его 116-метровой башней, которую швейцарский историк  назвал "самой красивой башней на Земле", — одна из главных достопримечательностей города.

На Мюнстерплатц ежедневно проходит рынок, где можно попробовать местные блюда и купить работы ремесленников.

Этот оживлённый центр становится ещё более привлекательным благодаря сезонным мероприятиям.

Несмотря на глубокую историю, Фрайбург активно внедряет современные подходы: музеи, галереи и студии демонстрируют работы как старых мастеров, так и современное искусство.

Музей Августина предлагает впечатляющие экспозиции, а Музей нового искусства представляет работы 20-21 веков.

Город также известен своим стремлением к устойчивому развитию. Разветвлённая сеть велодорожек, эффективная система общественного транспорта и район Вобан, ориентированный на дома с низким энергопотреблением, подтверждают этот факт.

Для любителей активного отдыха Фрайбург и его окрестности предлагают прекрасные возможности для велосипедных прогулок и пеших походов.

Шварцвальд, находящийся рядом, полон живописных маршрутов и идеален для катания на велосипедах и пеших прогулок.

Фрайбург, с его богатой историей и современным ритмом жизни, предлагает массу кулинарных вариантов: от традиционных немецких блюд до современной кухни в ресторанах, отмеченных звёздами Мишлен.

Уточнения

Фра́йбург-им-Бра́йсгау  (нем. Freiburg im Breisgau, алем. нем. Friburg im Brisgau [ˈfʁiːb̥əg̊]) — город в Германии, традиционный центр региона Брейсгау (Брайсгау) и Верхнерейнской низменности.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Телескоп Джеймс Уэбб нашёл первую 'вывернутую' галактику
Наука и техника
Телескоп Джеймс Уэбб нашёл первую 'вывернутую' галактику Аудио 
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
Красота и стиль
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера Аудио 
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Авто
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ

ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.

Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Последние материалы
Как часто косатки атакуют люде: правда и вымысел о морских убийцах
Анджелина Джоли провела 2 дня с рэпером Akala — инсайдер
Эффективные тренировки для людей с высоким давлением: мнение врача
Что выбрать: LADA Vesta Sportline или праворульный Suzuki Jimny
Учёные предложили новую технологию для производства кирпичей
Быстрая зарядка и мощный двигатель: Kia EV6 теперь в России
Как сохранить сосуды чистыми, наслаждаясь любимыми продуктами: советы врача
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Новая карта Вселенной раскрывает секреты нашей родной галактики
Увеличение количества разводов в России связывают с субсидиями на оплату ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.