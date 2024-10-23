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В Ставропольском крае скоро откроется новый глэмпинг

0:53
Туризм

В Ставропольском крае готовятся к открытию новой базы отдыха, которая будет работать в формате глэмпинга, сообщает "Рамблер".

В Ставропольском крае скоро откроется новый глэмпинг
Фото: commons.wikimedia.org by Domosaustraldechile, CC BY-SA 3.0

Этот вид отдыха становится все популярнее среди местных жителей, так как сочетает в себе возможность отдыха на природе с комфортом гостиничных номеров.

Министр туризма Ставропольского края Андрей Толбатов отметил, что туристическая отрасль региона развивается благодаря федеральному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" и ставропольской программе "Туристско-рекреационный комплекс".

Власти Ставрополья заявили, что курортный сбор в этом году превзошел все ожидания и в 2025 году будет заменен туристическим налогом.

Также сообщается, что Башкирия намерена активно сотрудничать с Казахстаном в туристической сфере.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Ставропо́льский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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