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Турист удивился ценам на продукты на Севере России

0:57
Туризм

Российский тревел-блогер посетил поселок Мыс Каменный на севере страны и поделился своими наблюдениями о стоимости продуктов в местном магазине, сообщает "Лента".

Турист удивился ценам на продукты на Севере России
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, CC BY-SA 4.0

Поселок расположен в Ямало-Ненецком автономном округе и жители могут купить продукты только в одном магазине под названием "Фруктовый рай".

Цены там довольно высокие: виноград или мандарины стоят 350 рублей за килограмм, яблоки — 165 рублей, киви и лимоны — по 300 рублей, а персики — 120 рублей.

Арбуз в конце августа стоит 1000 рублей, так как цена за килограмм составляет 120 рублей.

Блогер отмечает, что свежего мяса в магазине не бывает, только замороженное: куриные бедрышки — 270 рублей/килограмм, куриное филе — 400 рублей/килограмм, крылья — 270 рублей/килограмм.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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