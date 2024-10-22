После проведения исследования стали известны заблуждения туристов из России о других странах

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис "Купибилет" провел исследование, которое показало, что многие туристы имеют заблуждения о других странах, сообщает "Лента".

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd, CC BY 2.0

41% россиян считают, что самостоятельные путешествия дешевле организованных туров, хотя туркомпании часто предлагают более выгодные условия благодаря объему.

22% россиян уверены, что во всех странах Европы идеально знают английский язык, хотя уровень владения языком зависит от страны, возраста и образования.

19% опрошенных считают, что на Мальдивах всегда тепло и нет сезона дождей.

15% респондентов уверены, что в Австралии можно встретить кенгуру и коалу прямо на улице, хотя в больших городах это редкость.

14% участников опроса считают Париж самым чистым европейским городом, но, как и любой крупный мегаполис, он сталкивается с проблемой загрязнения.

В целом, исследование показывает, что туристы часто полагаются на стереотипы и заблуждения, планируя свои путешествия.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Иссле́дование — процесс изучения чего-либо.

