Блогерша рассказала про то, что является нормой в России и странным в США

Российская тревел-блогерша Марина Ершова поделилась своими наблюдениями о различиях между США и Россией, сообщает "Лента".

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По ее словам, в Америке на улицах не встретишь бездомных животных, их чипируют и контролируют.

Кроме того, на улицах не играют дети, как это часто бывает в России.

"Все как сговорились и спрятались где-то в своих домах или под наблюдением взрослых на специальных площадках. Это тут закон: оставил ребенка одного — жди визит социальных служб", — рассказала блогерша.

Ранее Марина Ершова посетила Аляску и заехала в русскую деревню Вознесенка. По ее мнению, единственной достопримечательностью деревни было кладбище.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



