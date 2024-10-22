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Блогерша рассказала про то, что является нормой в России и странным в США

Туризм

Российская тревел-блогерша Марина Ершова поделилась своими наблюдениями о различиях между США и Россией, сообщает "Лента".

Блогерша рассказала про то, что является нормой в России и странным в США
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

По ее словам, в Америке на улицах не встретишь бездомных животных, их чипируют и контролируют.

Кроме того, на улицах не играют дети, как это часто бывает в России.

"Все как сговорились и спрятались где-то в своих домах или под наблюдением взрослых на специальных площадках. Это тут закон: оставил ребенка одного — жди визит социальных служб", — рассказала блогерша.

Ранее Марина Ершова посетила Аляску и заехала в русскую деревню Вознесенка. По ее мнению, единственной достопримечательностью деревни было кладбище.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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