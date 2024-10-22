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Популярный напиток Тайваня bubble tea покорил мир

0:58
Туризм

Эксперты рассказали про происхождение "пузырчатого" чая, одного из самых любимых напитков Тайваня, сообщает CNN.

Популярный напиток Тайваня bubble tea покорил мир
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, CC BY 2.0

Bubble tea — популярный тайваньский напиток, который покорил мир. Канадец китайского происхождения Симу Лю обвинил канадский бизнес по производству напитков в культурном присвоении.

Bubble tea возник в 1980-х годах и стал любимым напитком на Тайване. Производство "пузырчатого" чая оценивается в 2,4-3,6 миллиарда долларов в 2024 году.

Чанг Фан Шу, основатель компании Hanlin, создал первый магазин bubble tea в 1986 году. Борьба за превосходство bubble tea продолжается, но нет победителя.

Bubble tea отражает настроение Тайваня конца 1980-х годов и его культурный опыт.

Уточнения

Тайва́нь (по названию острова, составляющего бо́льшую часть контролируемой республикой территории) — частично признанное государство в Восточной Азии.

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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