Популярный напиток Тайваня bubble tea покорил мир

Эксперты рассказали про происхождение "пузырчатого" чая, одного из самых любимых напитков Тайваня, сообщает CNN.
Bubble tea — популярный тайваньский напиток, который покорил мир. Канадец китайского происхождения Симу Лю обвинил канадский бизнес по производству напитков в культурном присвоении.
Bubble tea возник в 1980-х годах и стал любимым напитком на Тайване. Производство "пузырчатого" чая оценивается в 2,4-3,6 миллиарда долларов в 2024 году.
Чанг Фан Шу, основатель компании Hanlin, создал первый магазин bubble tea в 1986 году. Борьба за превосходство bubble tea продолжается, но нет победителя.
Bubble tea отражает настроение Тайваня конца 1980-х годов и его культурный опыт.
Тайва́нь (по названию острова, составляющего бо́льшую часть контролируемой республикой территории) — частично признанное государство в Восточной Азии.
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