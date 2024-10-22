Мэр Аланьи пообещал разобраться с завышенными ценами в магазинах

Туристы Аланьи жалуются на завышенные цены на товары и услуги. Об этом сообщил мэр Осман Тарык Озчелик на совещании по оценке сезона 2024 года.
Он отметил, что одной из основных жалоб туристов является ценовой обман, когда предприниматели пытаются продать товар за значительно завышенную стоимость. Градоначальник подчеркнул, что гости должны заранее знать цену своих заказов в ресторанах, а не открывать её только при оплате. Местные власти уже работают над решением этой проблемы и готовы к решительным мерам, однако для этого потребуется 3-5 лет.
Несмотря на трудности, Турция остаётся популярным направлением для российских туристов, и загрузка гостиниц в октябре остаётся высокой. Однако стоимость размещения и услуг продолжает расти, что подтверждают представители местного турбизнеса. Жалобы на завышенные цены поступали и ранее, в том числе с других курортов Турции.
Ала́нья - район и город в иле (области) Анталья Турции, широко известный центр отдыха с развитой инфраструктурой услуг и развлечений. Расположен на побережье Средиземного моря, в 138 км от Антальи.
Ту́рция - государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км². Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.
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