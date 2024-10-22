Мэр Аланьи пообещал разобраться с завышенными ценами в магазинах

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы Аланьи жалуются на завышенные цены на товары и услуги. Об этом сообщил мэр Осман Тарык Озчелик на совещании по оценке сезона 2024 года.

Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Он отметил, что одной из основных жалоб туристов является ценовой обман, когда предприниматели пытаются продать товар за значительно завышенную стоимость. Градоначальник подчеркнул, что гости должны заранее знать цену своих заказов в ресторанах, а не открывать её только при оплате. Местные власти уже работают над решением этой проблемы и готовы к решительным мерам, однако для этого потребуется 3-5 лет.

Несмотря на трудности, Турция остаётся популярным направлением для российских туристов, и загрузка гостиниц в октябре остаётся высокой. Однако стоимость размещения и услуг продолжает расти, что подтверждают представители местного турбизнеса. Жалобы на завышенные цены поступали и ранее, в том числе с других курортов Турции.

Уточнения

Ала́нья - район и город в иле (области) Анталья Турции, широко известный центр отдыха с развитой инфраструктурой услуг и развлечений. Расположен на побережье Средиземного моря, в 138 км от Антальи.



Ту́рция - государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км². Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.



