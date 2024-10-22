Эксперт рассказал о выгодных вариантах осеннего отдыха в России

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

На ноябрьские праздники стоит отправиться в Сочи, Крым или на Алтай — такое предложение сделал географ, заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения Пётр Крылов.

Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2, PDM

В интервью NEWS.ru эксперт отметил, что поездки в регионы, где пик туристической активности прошёл летом и в сентябре, могут стать отличным выбором для осеннего отдыха.

Крылов объяснил, что интересными для путешествий станут места массового туризма, где основная волна туристов спадает к осени. Это Черноморское побережье Кавказа, включая Сочи и его окрестности, курорты Крыма и Алтайского края, а также рекреационные зоны республик Северного Кавказа (исключая горнолыжные курорты).

Эксперт также порекомендовал обратить внимание на маршруты по Центральной России, например, туры по "Золотому кольцу" или путешествия по дворянским усадьбам. Среди других интересных направлений он выделил южное Черноземье и Поволжье. По его словам, менее комфортные условия для отдыха будут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, поскольку там уже наступает климатическая зима.

Крылов отметил, что поездки в крупные города — такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань — не лучший вариант для ноябрьского отдыха, так как высокая плотность туристов может затруднить знакомство с местными достопримечательностями. Также в популярных городах придётся переплачивать за проживание или мириться с неудобными условиями размещения по цене и качеству.

Уточнения

Туризм в России — динамично развивающаяся отрасль экономики России, в которой занято более 500 тысяч человек.

