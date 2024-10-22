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Эксперты назвали места в самолёте, которые не подходят для комфортного сна

1:11
Туризм

Эксперты поделились советами для тех, кто хочет комфортно отдохнуть во время авиаперелёта. Они назвали два типа мест, которых стоит избегать, если вы планируете поспать на борту. В условиях, когда выбор места в самолёте нередко "добровольно-принудительный", можно немного подумать заранее и доплатить за более удобное место.

Эксперты назвали места в самолёте, которые не подходят для комфортного сна
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Во-первых, если вам важен комфортный сон, стоит выбирать места у окна и избегать кресел у прохода. Сиденье у окна не только предоставляет дополнительную точку опоры для головы, но и уменьшает вероятность, что вас разбудят стюардессы с тележками или проходящие мимо пассажиры, сообщает издание Thrillist.

Кроме того, не стоит поддаваться искушению занять места с увеличенным пространством для ног. Чаще всего, по соображениям безопасности, там сиденья не откидываются. Плюс эти места обычно находятся в передних рядах, рядом с кухней, где всегда шумно.

"Поскольку у авиакомпаний разные модели самолётов, перед бронированием лучше заглянуть на сайты со схемами салонов, чтобы уточнить расположение мест", — советуют эксперты.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха.

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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