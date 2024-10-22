Эксперты назвали места в самолёте, которые не подходят для комфортного сна

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты поделились советами для тех, кто хочет комфортно отдохнуть во время авиаперелёта. Они назвали два типа мест, которых стоит избегать, если вы планируете поспать на борту. В условиях, когда выбор места в самолёте нередко "добровольно-принудительный", можно немного подумать заранее и доплатить за более удобное место.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Во-первых, если вам важен комфортный сон, стоит выбирать места у окна и избегать кресел у прохода. Сиденье у окна не только предоставляет дополнительную точку опоры для головы, но и уменьшает вероятность, что вас разбудят стюардессы с тележками или проходящие мимо пассажиры, сообщает издание Thrillist.

Кроме того, не стоит поддаваться искушению занять места с увеличенным пространством для ног. Чаще всего, по соображениям безопасности, там сиденья не откидываются. Плюс эти места обычно находятся в передних рядах, рядом с кухней, где всегда шумно.

"Поскольку у авиакомпаний разные модели самолётов, перед бронированием лучше заглянуть на сайты со схемами салонов, чтобы уточнить расположение мест", — советуют эксперты.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

