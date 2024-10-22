РСТ предлагает ввести сбор для покупателей заграничных туров

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предлагает ввести сбор с покупателей заграничных туров, напоминающий экспортные пошлины. Он считает, что защита прав туристов требует модернизации, и введение единого туристического сбора во внебюджетный фонд поможет развивать внутренний туризм.

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Уманский отметил, что страховые компании не хотят страховать ответственность туроператоров по выезду, а объём средств в фонде персональной ответственности растёт. При банкротствах туроператоров потребитель может получить лишь 15-30% от стоимости тура, несмотря на значительные суммы в фонде.

Он подчеркнул, что учёт туров ведется через систему "Электронная путевка", и государство должно гарантировать защиту туристов. Средства из сбора можно направить на развитие внутреннего туризма, например, на проект "Пять морей и озеро Байкал". Уманский добавил, что такое решение будет более эффективным и обеспечит защиту прав потребителей.

Уточнения

Российский союз туриндустрии (РСТ) — крупнейшее объединение туристической отрасли России, в состав которого входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, средства массовой информации, общественные и иные организации в сфере туризма.



