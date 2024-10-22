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Как попасть в Мексику без визы: советы путешественникам

1:11
Туризм

Ноябрь — отличное время для посещения Мексики, когда изнуряющая летняя жара спадает и температура воздуха становится комфортной — около +27°C. Это время идеально подходит для отдыха на пляжах Тихого океана, таких как Пуэрто-Эскондидо и Саюлита, известные среди сёрферов. Вода в океане прогревается до той же температуры, что и воздух.

Как попасть в Мексику без визы: советы путешественникам
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info

Если отправиться на восточное побережье, в Канкун или Тулум, вода Карибского моря и Мексиканского залива может быть ещё теплее — до +31°C. Канкун привлекает своим сочетанием современного туризма и близостью к древним руинам майя. Тулум интересен уникальным расположением: всего 500 метров от пляжей до древних построек.

Чтобы добраться в Мексику, прямых рейсов из Москвы нет, но возможны удобные перелёты с пересадкой в Турции или на Кубе. Билеты в обе стороны на зиму 2024–2025 годов начинаются от 146 000 ₽. Для однократного въезда можно оформить электронное разрешение, а для многократного — визу без права на оплачиваемую деятельность.

Не забудьте проверить срок действия загранпаспорта (он должен быть действителен минимум шесть месяцев после въезда). В Мексике строгий паспортный контроль, поэтому рекомендуется иметь с собой доказательства платёжеспособности, брони жилья и обратные билеты.

Что касается жилья, то в центре Канкуна в декабре-январе можно найти апартаменты за 600–800 $ в месяц, а на первой линии у моря — от 3000 $.

Уточнения

Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Бенито-Хуарес и является его административным центром. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила 888 797 человек.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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