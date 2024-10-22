Зачем идти пешком: восхитительные уголки Флоренции, которые вы не найдёте в путеводителях

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда наступает межсезонье для путешествий, это идеальное время, чтобы открыть для себя новые направления. Меньше туристов, ниже цены на транспорт и проживание — всё это делает осенне-зимний период привлекательным для поездок.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Одним из лучших городов для пеших прогулок в 2024 году признана Флоренция, и не случайно. Этот итальянский город — настоящая сокровищница искусства и архитектуры эпохи Возрождения.

Флоренция заняла первое место в исследовании Insider Monkey как самый удобный для пеших прогулок город. Компактная планировка исторического центра позволяет легко добраться до всех главных достопримечательностей пешком.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, галерея Уффици, Понте-Веккьо — все эти места находятся в радиусе полукилометра друг от друга.

Путешественники могут прогуляться по центру города за пару часов, но для более глубокого знакомства с культурой и историей лучше присоединиться к одной из долгих пешеходных экскурсий, которые могут длиться до семи часов.

Чтобы по-настоящему насладиться великолепием Флоренции, не пытайтесь осмотреть всё за один день.

Например, посещение Дуомо можно растянуть на несколько дней, так как билет даёт возможность заходить в храм в течение трёх дней. Это позволит спокойно исследовать не только сам собор, но и его окрестности.

Галерея Уффици — ещё одно место, которое невозможно осмотреть за короткий промежуток времени.

Здесь находится знаменитое "Рождение Венеры", и чтобы прочувствовать атмосферу галереи, лучше отвести на её посещение несколько часов.

Уточнения

Флоре́нция (итал. Firenze [fiˈrɛnʦe], лат. Florentia) — итальянский город на реке Арно, в прошлом — центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства. Ныне — административный центр области Тоскана и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.



Галере́я Уффи́ци (итал. Galleria degli Uffizi; досл. : «галерея канцелярий») — музей во Флоренции, один из наиболее старых музеев в Европе. Уффици обладает сгруппированной в одном месте богатой коллекцией, позволяющей организовать разнообразные тематические и исторические маршруты, альтернативные по своей сути привычному способу посещения галерей.

