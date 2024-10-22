Водопад Виктория: где экстремальный спорт встречается с природной красотой

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Африка — это настоящий кладезь приключений и природной красоты. Континент впечатляет разнообразием: от сафари до великолепных ландшафтов.

Но водопад Виктория — это особое место, ставшее местом притяжения для тех, кто ищет острых ощущений. Этот живописный город Виктория-Фолс в Зимбабве предлагает уникальный опыт — от погружения в дикую природу до экстремальных развлечений.

Находящийся на реке Замбези, которая является естественной границей между Зимбабве и Замбией, Виктория-Фолс окружён тропическими лесами и всемирно известным водопадом, который признан одним из природных чудес света.

Здесь путешественники могут отправиться на сафари в национальный парк Чобе, известный своей дикой природой, или провести незабываемые дни, наслаждаясь водопадом и активным отдыхом.

Этот уголок планеты — идеальное место для приключений, которые останутся в памяти на всю жизнь.

Водопад Виктория получил репутацию «столицы приключений» Африки благодаря множеству уникальных возможностей для активного отдыха.

Основные виды развлечений сконцентрированы вокруг могучей реки Замбези и самого водопада.

Однако будьте осторожны: несколько туристов погибли, пытаясь сделать фото на знаменитом выступе под названием "Бассейн Дьявола", который нависает над водопадом.

Тем не менее, для тех, кто ищет безопасные, но захватывающие приключения, водопад Виктория предлагает множество экстремальных активностей.

Любителям высоты стоит попробовать прыжок с тарзанки с моста Виктория-Фолс или покататься на зиплайне над рекой.

Для тех, кто предпочитает более спокойные время провождение, на курорте Elephant Hills, могут встретить экзотических животных, таких как бородавочники или павианы.

Если же вы хотите испытать настоящее волнение, отправляйтесь на рафтинг по одной из самых опасных рек в мире — Замбези.

Водные туры включают в себя прохождение порогов 4-го и 5-го классов, что гарантирует прилив адреналина. Для самых смелых, полёт на вертолёте над водопадом Виктория откроет захватывающие виды на каскады и богатую фауну окрестностей.

Этот регион не просто место для отдыха — это приключение, которое открывает для путешественников совершенно новую сторону Африки.

Уточнения

Викто́рия (англ Victoria) — водопад на реке Замбези в Южной Африке. Расположен на границе Замбии и Зимбабве. Ширина водопада — 1800 метров, высота — 120 метров. Расход воды сильно меняется по сезонам, средний около 1400 м³/с. Шотландский исследователь-путешественник Дэвид Ливингстон, побывавший на водопаде в 1855 году, назвал его в честь королевы Виктории.



Ра́фтинг (англ. rafting — «сплав») — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 6-, 4- и 2-местных надувных судах (рафтах).



