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В Крыму создадут туристско-рекреационные кластеры за 36 миллиардов рублей

0:50
Туризм

В Крыму рассчитывают создать 5 туристско-рекреационных кластеров до 2027 года. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на главу Минтуризма республики Сергея Ганзия.

В Крыму создадут туристско-рекреационные кластеры за 36 миллиардов рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, кластеры появятся в Евпатории, Саки, Коктебеле, а также в Ленинском и Черноморском районах. Общий объём финансирования составляет 36 миллиардов рублей.

"Средства направлены на создание и реконструкцию обеспечивающей инфраструктуры", — сообщил Сергей Ганзий.

Глава Минтуризма республики отметил, что создание кластеров будет способствовать развитию санаторно-курортной и туристической отрасли полуострова.

Ранее Pravda.Ru писала, что отели Крыма на новогодние праздники забронированы на 38%.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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