В Крыму создадут туристско-рекреационные кластеры за 36 миллиардов рублей

В Крыму рассчитывают создать 5 туристско-рекреационных кластеров до 2027 года. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на главу Минтуризма республики Сергея Ганзия.
По его словам, кластеры появятся в Евпатории, Саки, Коктебеле, а также в Ленинском и Черноморском районах. Общий объём финансирования составляет 36 миллиардов рублей.
"Средства направлены на создание и реконструкцию обеспечивающей инфраструктуры", — сообщил Сергей Ганзий.
Глава Минтуризма республики отметил, что создание кластеров будет способствовать развитию санаторно-курортной и туристической отрасли полуострова.
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