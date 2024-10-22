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В Сочи намерены установить исторический рекорд по числу туристов

1:01
Туризм

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил агентству Интерфакс, что город рассчитывает принять 1,4 миллиона туристов в бархатный сезон, а к концу года — более 8 миллионов.

В Сочи намерены установить исторический рекорд по числу туристов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам мэра курорта, сейчас объекты размещения в Сочи загружены более чем на 80%.

"Сейчас в бархатный сезон загрузка отелей и гостиниц превышает 80%, всего мы планируем принять 1,4 миллиона гостей. В целом, идём на новый исторический рекорд. Прогнозируем, что по итогам года туристический поток превысит 8 миллионов человек", — сообщил Андрей Прошунин.

Он добавил, что на новогодние праздники уровень бронирования достиг 40%. Впоследствии, вероятно, загрузка отелей и гостиниц будет превышать 90%. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Андрей Прошунин пообещал создать в Сочи тёплую обстановку Нового года.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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