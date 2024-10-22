В Турции магазины необоснованно завышают цены на товары

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мэр Аланьи Осман Тарык Озчелик признал, что туристы регулярно жалуются на необоснованно высокие цены на товары и услуги в городе, сообщает "Рамблер".

Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

По словам мэра, некоторые предприниматели продают товары по завышенной цене, например, за 1000 евро вместо 100 евро.

Власти Аланьи уже занялись решением этой проблемы и готовы принять радикальные меры.

Мэр также отметил, что в ближайшие годы приоритетом для города является развитие туризма, улучшение качества обслуживания и расширение ассортимента услуг.

Однако решение проблемы необоснованно высоких цен займет время – от 3 до 5 лет.

Несмотря на проблемы с ценами, Турция остается популярным направлением для российских туристов, и гостиницы продолжают быть загруженными.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

