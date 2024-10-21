В США в 2025 году откроется музей, посвящённый барбекю

Скоро откроется музей, посвященный барбекю, сообщает CNN.
Музей барбекю в Канзас-Сити, штат Миссури, будет открыт в 2025 году. Музей будет посвящен различным рецептам приготовления барбекю и регионам, где готовят это блюдо.
Интерактивные экспонаты музея будут демонстрировать элементы барбекю: мясо, специи, древесину, огонь, дым и соус.
В музее будет магазин с соусами, специями и другими товарами для барбекю.
Основатель музея, Джонатан Бендер, является писателем и экспертом в области барбекю. Барбекю — это не только еда, но и культура, по мнению Бендера.
В Канзас-Сити есть множество местных ресторанов барбекю, также здесь проводятся интересные соревнования, например, World Series of Barbecue.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
Барбекю́ — способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя.
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