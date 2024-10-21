Universal Orlando объявляет дату открытия долгожданного тематического парка в США

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Universal Orlando объявляет дату открытия долгожданного тематического парка Epic Universe, сообщает CNN.

Фото: commons.wikimedia.org by Sascha., CC BY-SA 3.0

Курортный отель Universal Orlando открывает новый тематический парк Epic Universe 22 мая 2025 года.

Epic Universe станет самым большим из трех тематических парков на курорте и увеличит площадь Universal в Орландо более чем вдвое.

Парк будет состоять из пяти "миров": Волшебный мир Гарри Поттера, Мир Super Nintendo, "Как приручить дракона", Темная Вселенная и Небесный парк.

Деннис Шпейгель, консультант тематических парков, считает, что новый парк привлечет более 6 миллионов человек в первые 12 месяцев работы.

Билеты на Epic Universe будут продаваться поэтапно, начиная с туристических пакетов и трехдневных билетов для гостей Universal Orlando Resort.

Отель Universal Helios Grand Hotel Loews на 500 номеров откроется 22 мая, предлагая специальный вход в тематический парк для гостей отеля.

В Epic Universe будут различные аттракционы, магазины, рестораны и порталы в каждый из четырех миров.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Парк развлече́ний — собирательный термин, описывающий некоторое количество аттракционов и других видов развлечений, размещённых на одной территории.

