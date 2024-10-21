Universal Orlando объявляет дату открытия долгожданного тематического парка в США

Universal Orlando объявляет дату открытия долгожданного тематического парка Epic Universe, сообщает CNN.
Курортный отель Universal Orlando открывает новый тематический парк Epic Universe 22 мая 2025 года.
Epic Universe станет самым большим из трех тематических парков на курорте и увеличит площадь Universal в Орландо более чем вдвое.
Парк будет состоять из пяти "миров": Волшебный мир Гарри Поттера, Мир Super Nintendo, "Как приручить дракона", Темная Вселенная и Небесный парк.
Деннис Шпейгель, консультант тематических парков, считает, что новый парк привлечет более 6 миллионов человек в первые 12 месяцев работы.
Билеты на Epic Universe будут продаваться поэтапно, начиная с туристических пакетов и трехдневных билетов для гостей Universal Orlando Resort.
Отель Universal Helios Grand Hotel Loews на 500 номеров откроется 22 мая, предлагая специальный вход в тематический парк для гостей отеля.
В Epic Universe будут различные аттракционы, магазины, рестораны и порталы в каждый из четырех миров.
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