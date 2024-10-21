В этой стране объятия в аэропорту сокращены

Аэропорт вводит временное ограничение на объятия, сообщает CNN.

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Аэропорт Данидин в Новой Зеландии ввел трехминутное ограничение на объятия в зоне высадки пассажиров.

Генеральный директор аэропорта Данедин Дэниел Де Боно высказался на эту тему в интервью новозеландскому радио RNZ. Назвав аэропорты "очагами эмоций", он привел данные исследования, согласно которым 20-секундного объятия достаточно, чтобы получить всплеск "гормона любви" окситоцина, и утверждал, что быстрое перемещение клиентов позволяет большему количеству людей получить больше объятий.

Некоторые пассажиры возмущены введением "комендантского" часа для объятий, а другие удивляются тому, что в аэропорту вообще есть зона бесплатного высаживания пассажиров, учитывая общий рост сборов и штрафов.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии.



Объятие — форма физической близости, в которых двое или больше людей обвивают свои руки вокруг шеи или туловища друг друга и крепко держат друг друга.

