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Туристка из Великобритании рассказала про свой опыт путешествия в Северную Корею

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Туризм

Зои Стивенс, путешественница из Великобритании, побывала в Северной Корее более 30 раз и, по ее словам, эта страна не такая недоступная, как многие думают, сообщает "Рамблер".

Туристка из Великобритании рассказала про свой опыт путешествия в Северную Корею
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Она рассказала, что получить визу очень просто: нужно заполнить форму, оплатить сбор и отправить копию паспорта.

Зои отмечает, что Северная Корея — это не только строгий режим, но и гостеприимный, оптимистичный народ. Люди любят веселиться, выпивать и рассказывать шутки, но при этом очень серьезно относятся к работе.

В декабре 2024 года Северная Корея планирует открыть свои границы для иностранных гостей, начав с города Самджиен, а затем, возможно, и для всей страны.

Зои Стивенс своим опытом доказывает, что Северная Корея может быть доступна для туристов, и призывает не верить мифам о закрытости этой страны.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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