Туристка из Великобритании рассказала про свой опыт путешествия в Северную Корею

Зои Стивенс, путешественница из Великобритании, побывала в Северной Корее более 30 раз и, по ее словам, эта страна не такая недоступная, как многие думают, сообщает "Рамблер".
Она рассказала, что получить визу очень просто: нужно заполнить форму, оплатить сбор и отправить копию паспорта.
Зои отмечает, что Северная Корея — это не только строгий режим, но и гостеприимный, оптимистичный народ. Люди любят веселиться, выпивать и рассказывать шутки, но при этом очень серьезно относятся к работе.
В декабре 2024 года Северная Корея планирует открыть свои границы для иностранных гостей, начав с города Самджиен, а затем, возможно, и для всей страны.
Зои Стивенс своим опытом доказывает, что Северная Корея может быть доступна для туристов, и призывает не верить мифам о закрытости этой страны.
Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.