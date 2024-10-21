Эксперты рассказали про лучшие места для наблюдения за северным сиянием в Исландии

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты рассказали про лучшие места для наблюдения за северным сеянием в Исландии, сообщает "Рамблер".

Фото: Медуза — LIVE is licensed under public domain

За северным сиянием в Исландии можно наблюдать с конца сентября по апрель.

Рейкьявик и окрестности: столица Исландии позволяет наблюдать за северным сиянием в темных зонах. Полуостров Гротта и холм Перлан — удобные места для наблюдения.

Национальный парк Тингведлир: исторический парк на границе континентов привлекает туристов. Вдали от населенных пунктов и среди горных массивов Тингведлир — одно из лучших мест для наблюдения.

Вик и южное побережье: деревня Вик на черных пляжах с вулканическими скалами — живописное место для наблюдения. Добраться можно по кольцевой дороге Route 1.

Уточнения

Исла́ндия — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).



Северное сияние — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.



