Эксперты рассказали про лучшие места для наблюдения за северным сиянием в Исландии

Эксперты рассказали про лучшие места для наблюдения за северным сеянием в Исландии, сообщает "Рамблер".
За северным сиянием в Исландии можно наблюдать с конца сентября по апрель.
Рейкьявик и окрестности: столица Исландии позволяет наблюдать за северным сиянием в темных зонах. Полуостров Гротта и холм Перлан — удобные места для наблюдения.
Национальный парк Тингведлир: исторический парк на границе континентов привлекает туристов. Вдали от населенных пунктов и среди горных массивов Тингведлир — одно из лучших мест для наблюдения.
Вик и южное побережье: деревня Вик на черных пляжах с вулканическими скалами — живописное место для наблюдения. Добраться можно по кольцевой дороге Route 1.
Исла́ндия — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).
Северное сияние — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.