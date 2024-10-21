S7 рассказала о зимнем расписании рейсов

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 27 октября авиакомпания S7 начнет осуществлять полеты по зимнему расписанию, предлагая рейсы по 126 направлениям. В частности, из Домодедово будут доступны рейсы для любителей горного отдыха в Сочи, Апатиты, Горно-Алтайск, Новокузнецк и Минеральные Воды, как сообщает пресс-служба компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad A380, CC BY 3.0

S7 возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с ежедневными вылетами. По такому же расписанию начнутся рейсы в Анталью и Стамбул. Количество рейсов из Новосибирска в ОАЭ будет увеличено до 6 раз в неделю.

Авиакомпания также представила масштабную программу рейсов из Иркутска в Таиланд, планируя до 19 вылетов в неделю в Бангкок. Также предусмотрены три рейса на Пхукет по понедельникам, средам и субботам, а с декабря добавятся отправления по четвергам и воскресеньям.

Уточнения

S7 Airlines - российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России.



