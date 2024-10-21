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В семи регионах России увеличился турпоток

Туризм

Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической отрасли Татьяна Лобач сообщила о росте туристического потока в Тыве, Рязанской и Калужской областях, а также в Якутии, Чечне, Дагестане и Северной Осетии.

В семи регионах России увеличился турпоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По её словам, туроператоры отмечают замедление роста туристического потока в Сочи, однако Краснодарский край по-прежнему занимает лидирующие позиции по посещаемости. Лобач добавила, что прирост составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Выросло число туристов, приезжающих в Россию из-за рубежа. По итогам года мы ждем цифру примерно в 5 млн человек. Всего же за летний период в Россию прибыли 1,65 млн человек, чему в этом числе способствовал запуск механизма электронной визы и безвизовых групповых поездок", — рассказала Татьяна Лобач.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Татьяна Георгиевна Лобач (родилась 8 января 1974, Хмельницкий, Хмельницкая область, УССР, СССР) — российский политический деятель. Депутат и вице-спикер Законодательного собрания Севастополя в 2019–2021 годах, депутат Государственной думы VIII созыва с 2021 года.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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