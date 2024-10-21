Пассажирам могут разрешить регистрировать и сдавать багаж самостоятельно

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Международная ассоциация аэропортов выступила с предложением официально установить возможность для пассажиров регистрировать и сдавать багаж самостоятельно в аэропортах, сообщают "Ведомости".

Для этого потребуется внести изменения в федеральные авиационные правила, в том числе в общие нормы воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, а также в требования к их обслуживанию.

Аэропорты уже рассматривают возможность внедрения автоматических систем регистрации багажа с применением электронных меток. Это пассажирам, зарегистрированным онлайн, избежать ожидания в очередях на стойках регистрации.

С июля в аэропорту Екатеринбурга проходит тестирование подобной системы, ею уже воспользовались более 5 тысяч пассажиров.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).



Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.

