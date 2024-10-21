Не более 3 минут: в аэропорту Новой Зеландии ввели лимит на прощальные объятия

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Администрация аэропорта Новой Зеландии установила своеобразный "лимит на нежность" — теперь прощальные объятия внутри зоны высадки нельзя продлевать более чем на 3 минуты. Это нововведение привлекло внимание журналистов телеканала CNN.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

По словам представителей аэропорта, для выделения так называемого "гормона любви" достаточно 20-секундного объятия. Если же необходимо более продолжительное прощание, для этого предусмотрена парковка, где можно без оплаты находиться в течение 15 минут. В последние годы в этой области происходили "разные события", отмечает руководство аэропорта.

Российские аэропорты, как, например, Шереметьево, не имеют специальных зон для поцелуев, но также накладывают определенные ограничения. В зонах прилета и вылета можно находиться бесплатно в течение 10 минут, после чего начинается начисление платы — 3 тысячи рублей за каждый час. Если требуется больше времени, автомобиль можно оставить на платной парковке.