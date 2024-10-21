Не более 3 минут: в аэропорту Новой Зеландии ввели лимит на прощальные объятия

Администрация аэропорта Новой Зеландии установила своеобразный "лимит на нежность" — теперь прощальные объятия внутри зоны высадки нельзя продлевать более чем на 3 минуты. Это нововведение привлекло внимание журналистов телеканала CNN.
По словам представителей аэропорта, для выделения так называемого "гормона любви" достаточно 20-секундного объятия. Если же необходимо более продолжительное прощание, для этого предусмотрена парковка, где можно без оплаты находиться в течение 15 минут. В последние годы в этой области происходили "разные события", отмечает руководство аэропорта.
Российские аэропорты, как, например, Шереметьево, не имеют специальных зон для поцелуев, но также накладывают определенные ограничения. В зонах прилета и вылета можно находиться бесплатно в течение 10 минут, после чего начинается начисление платы — 3 тысячи рублей за каждый час. Если требуется больше времени, автомобиль можно оставить на платной парковке.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.