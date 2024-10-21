Стоимость проживания в московских отелях выросла почти на 40% с начала 2024 года

Средняя стоимость проживания в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга значительно выросла за первые три квартала 2024 года. Согласно исследованию консалтинговой компании IBC Real Estate цены увеличились на 39% в Москве и на 14% в Санкт-Петербурге.
Согласно данным, средняя стоимость ночи в отелях Москвы достигла 10,4 тысячи рублей, что на 39% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Санкт-Петербурге средняя цена за ночь в гостиницах составила 8,5 тысячи рублей, что на 14% выше, чем годом ранее, сообщает ТАСС.
Генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов отметил, что операционные показатели гостиничного бизнеса в обеих столицах продолжают расти. Он подчеркнул, что увеличение внутреннего туризма, которое, по прогнозам Минэкономразвития, сохранится на уровне 5-8% ежегодного роста в ближайшие три года, а также увеличение числа иностранных туристов и ограниченные возможности для поездок россиян за границу способствуют высокому спросу на гостиничные услуги в Москве и Санкт-Петербурге.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.
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