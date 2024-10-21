Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром усталости усов у кошки: что это, и почему опасно для домашнего питомца
Огромные цветы и каскады петуний: секреты, о которых вам никто не рассказывал
Власти Башкортостана оценили идею налога на бездетность: необходимы альтернативные методы
Эндокринолог Гаптыкаева рассказала, по каким причинам может возникать дефицит железа
Новым президентом Вьетнама избран генерал Лыонг Кыонг
Сайты правительства Курской области подверглись DDoS-атаке
Садальский высмеял слова Ирины Родниной о пенсии нормального российского человека
Россиянам рассказали, когда лучше отказаться от полученной в наследство квартиры
Как избежать проблем с двигателем при частой работе на холостом ходу

Стоимость проживания в московских отелях выросла почти на 40% с начала 2024 года

1:20
Туризм

Средняя стоимость проживания в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга значительно выросла за первые три квартала 2024 года. Согласно исследованию консалтинговой компании IBC Real Estate цены увеличились на 39% в Москве и на 14% в Санкт-Петербурге.

Стоимость проживания в московских отелях выросла почти на 40% с начала 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Согласно данным, средняя стоимость ночи в отелях Москвы достигла 10,4 тысячи рублей, что на 39% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Санкт-Петербурге средняя цена за ночь в гостиницах составила 8,5 тысячи рублей, что на 14% выше, чем годом ранее, сообщает ТАСС.

Генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов отметил, что операционные показатели гостиничного бизнеса в обеих столицах продолжают расти. Он подчеркнул, что увеличение внутреннего туризма, которое, по прогнозам Минэкономразвития, сохранится на уровне 5-8% ежегодного роста в ближайшие три года, а также увеличение числа иностранных туристов и ограниченные возможности для поездок россиян за границу способствуют высокому спросу на гостиничные услуги в Москве и Санкт-Петербурге.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг. 

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Садоводство, цветоводство
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день Аудио 
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Садоводство, цветоводство
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Референдум о европейском выборе Молдавии нелегитимен. Страна погружается в хаос Любовь Степушова Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине? Дмитрий Плотников МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
Россиянам рассказали, когда лучше отказаться от полученной в наследство квартиры
Как избежать проблем с двигателем при частой работе на холостом ходу
Как правильно пересадить орхидею и не навредить цветку
Топ-10 домашних упражнений для укрепления ног
В Госдуме хотят снизить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ
Учёные ТГАСУ разработали передовую технологию очистки воды от опасных азотных соединений
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Стоимость проживания в московских отелях выросла почти на 40% с начала 2024 года
С 1 декабря ГАИ начнёт выписывать штрафы за езду на летних шинах: что ждёт нарушителей
В Челябинской области ФСБ задержала незаконных добытчиков золота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.