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Ограничения на организацию туров из России в Иорданию отменены

1:11
Туризм

Возобновление рейсов иорданского национального перевозчика по направлению Амман — Москва вновь подняло вопрос о том, сохраняются ли советы Министерства иностранных дел России воздержаться от поездок в эту страну.

Ограничения на организацию туров из России в Иорданию отменены
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Эти рекомендации были введены около года назад после террористического акта против Израиля. Под риском исключения из реестра туристические компании фактически утратили возможность создавать туристические пакеты, так как безопасность услуг для клиентов является приоритетом, а наличие таких рекомендаций делает это практически невозможным.

В настоящее время нет ограничений на организацию туристических поездок из России в эту страну. Однако Минэкономразвития настоятельно рекомендует учитывать советы иорданских компетентных органов, особенно в отношении наиболее безопасных маршрутов, чтобы избежать нежелательных происшествий с участуритием российских граждан.

Таким образом, туристические операторы теперь могут смело предлагать туры в Иорданию, используя регулярно летающие рейсы. Предложения уже появились на различных онлайн-агрегаторах.

Уточнения

Иорда́ния — Иорда́нское Хашими́тское Короле́вство — государство на Ближнем Востоке.
Королевство граничит с Сирией на севере, с Ираком — на северо-востоке, с Саудовской Аравией — на востоке и юге, с Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) / частично признанным Государством Палестина — на западе. Иордания разделяет береговые линии Мёртвого моря с Израилем и ПНА; береговые линии Залива Акаба — с Израилем, Саудовской Аравией и Египтом. Около 90 % территории королевства занимают пустыни и полупустыни.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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