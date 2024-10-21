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Эксперты объяснили, почему не стоит есть и пить газировку в самолёте

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Туризм

Во время авиаперелёта многим пассажирам нравится угощение, предлагаемое на борту. Однако нутрициологи рекомендуют воздержаться от приёма пищи в таких условиях. Причина кроется не в качестве блюд, а в особенностях работы организма во время полёта.

Эксперты объяснили, почему не стоит есть и пить газировку в самолёте
Фото: freepik.com by jcomp

При изменении давления в самолёте пища хуже переваривается, так как её перемещение по тонкому кишечнику замедляется. Этому способствует и длительное нахождение в сидячем положении. К тому же на высоте газы в кишечнике расширяются, вызывая вздутие. Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует проявлять особую осторожность при выборе пищи на борту.

Что касается напитков, врачи советуют отказаться от газированных напитков и алкоголя. Лучше предпочесть негазированную воду или чай, сообщает издание Daily Mail.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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