Эксперты объяснили, почему не стоит есть и пить газировку в самолёте

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время авиаперелёта многим пассажирам нравится угощение, предлагаемое на борту. Однако нутрициологи рекомендуют воздержаться от приёма пищи в таких условиях. Причина кроется не в качестве блюд, а в особенностях работы организма во время полёта.

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При изменении давления в самолёте пища хуже переваривается, так как её перемещение по тонкому кишечнику замедляется. Этому способствует и длительное нахождение в сидячем положении. К тому же на высоте газы в кишечнике расширяются, вызывая вздутие. Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует проявлять особую осторожность при выборе пищи на борту.

Что касается напитков, врачи советуют отказаться от газированных напитков и алкоголя. Лучше предпочесть негазированную воду или чай, сообщает издание Daily Mail.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

