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Мошенничество при въезде на Мальдивы: что нужно знать туристам

1:49
Туризм

Власти Мальдив предупредили туристов о случаях мошенничества при заполнении въездных документов. Мальдивские СМИ сообщили, что в популярной курортной стране участились случаи обмана путешественников, которых заставляют платить за подачу туристической декларации (Traveller Declaration Form). Эта форма обязательна для въезда и выезда из страны, заполняется бесплатно онлайн не ранее чем за 96 часов до вылета.

Мошенничество при въезде на Мальдивы: что нужно знать туристам
Фото: Wikipedia by Gzzz, CC BY-SA 4.0

Иммиграционная служба Мальдив пояснила, что форма является бесплатной, но зафиксированы случаи, когда мошенники пытаются взимать плату за её подачу, вводя туристов в заблуждение. В официальном заявлении ведомства подчёркивается, что процесс подачи декларации прост и не требует посредников. Туристам настоятельно рекомендуют пользоваться только официальным порталом IMUGA по адресу imuga.immigration.gov.mv и избегать сторонних сайтов и сервисов, которые могут брать плату или предоставлять некорректную информацию.

Российские туристы могут пребывать на Мальдивах без визы до 30 дней, а срок можно продлить до 90 дней при обращении в иммиграционные службы. Для въезда необходим загранпаспорт, действительный как минимум 6 месяцев с даты въезда на острова. Иммиграционная служба предупреждает, что несоблюдение правил въезда может привести к задержкам или отказу во въезде.

Путешественникам советуют заранее подготовиться и тщательно проверить все требования перед поездкой, чтобы избежать неприятностей. Власти продолжают работу по выявлению случаев мошенничества и призывают туристов быть внимательными, сообщает издание "Турпром".

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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