Мошенничество при въезде на Мальдивы: что нужно знать туристам

Власти Мальдив предупредили туристов о случаях мошенничества при заполнении въездных документов. Мальдивские СМИ сообщили, что в популярной курортной стране участились случаи обмана путешественников, которых заставляют платить за подачу туристической декларации (Traveller Declaration Form). Эта форма обязательна для въезда и выезда из страны, заполняется бесплатно онлайн не ранее чем за 96 часов до вылета.
Иммиграционная служба Мальдив пояснила, что форма является бесплатной, но зафиксированы случаи, когда мошенники пытаются взимать плату за её подачу, вводя туристов в заблуждение. В официальном заявлении ведомства подчёркивается, что процесс подачи декларации прост и не требует посредников. Туристам настоятельно рекомендуют пользоваться только официальным порталом IMUGA по адресу imuga.immigration.gov.mv и избегать сторонних сайтов и сервисов, которые могут брать плату или предоставлять некорректную информацию.
Российские туристы могут пребывать на Мальдивах без визы до 30 дней, а срок можно продлить до 90 дней при обращении в иммиграционные службы. Для въезда необходим загранпаспорт, действительный как минимум 6 месяцев с даты въезда на острова. Иммиграционная служба предупреждает, что несоблюдение правил въезда может привести к задержкам или отказу во въезде.
Путешественникам советуют заранее подготовиться и тщательно проверить все требования перед поездкой, чтобы избежать неприятностей. Власти продолжают работу по выявлению случаев мошенничества и призывают туристов быть внимательными, сообщает издание "Турпром".
Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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