Краснодарский край возглавил топ-5 популярных у туристов регионов зимой

Самым популярным зимним направлением в России стал Краснодарский край. Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала пять регионов, которые пользуются наибольшим спросом у путешественников.

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Зимой 2024 года Краснодарский край занял 32% от общего числа бронирований, причем многие туристы выбирают для отдыха именно Сочи и Анапу. Согласно исследованию, стоимость семидневных туров в данный регион составляет от 57 до 66 тысяч рублей на двоих, без учета перелета.

На втором месте находятся Кавказские Минеральные Воды, которые составляют 19% от общего числа продаж. Отдохнуть там в зимнее время 2024-2025 года обойдется путешественникам в 120-130 тысяч рублей за двоих (при проживании на 12 ночей без учета перелета).

Также среди популярных направлений оказалось Подмосковье, на которое приходится 10% бронирований. Средняя стоимость туров на шесть дней в этом регионе колеблется от 65 до 90 тысяч рублей на двоих. Дополнительно, зимой туристы активно посещают Москву (ценовой диапазон — 25-45 тысяч рублей за 4-5 дней) и Санкт-Петербург (от 24 до 38 тысяч рублей), на эти города приходится 8-9% от общего числа бронирований.