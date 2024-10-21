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Названо худшее время для путешествий на Шри-Ланку, Кубу и в Таиланд

2:00
Туризм

Отдых в тропических странах в сентябре может обернуться разочарованием, рассказала турагент Наталия Ансталь. По её словам, именно в это время на Кубе, Шри-Ланке, в Таиланде и Индии начинается сезон дождей и ураганов, что значительно портит туристический опыт.

Названо худшее время для путешествий на Шри-Ланку, Кубу и в Таиланд
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Сентябрь — переходный сезон, практически во всех тропических странах, в той же Азии, мы не рекомендуем отдыхать. Первое, куда не стоит лететь, — Куба, вместо красивого, кайфового отдыха вы получите постоянные тучи, ветер и дожди. Не стоит лететь в Таиланд — опять же, дожди, ураганы, плохая погода", — пояснила Ансталь.

Турагент добавила, что путешественники, планирующие поездку на Шри-Ланку в сентябре, должны учитывать переходный сезон, который охватывает как побережье Унаватуна, так и Хиккадува. Ансталь уточнила, что погодные условия в этих районах будут нестабильными: на одном побережье дожди только заканчиваются и начинается улучшение погоды, а на другом — наоборот, дожди могут только начаться. В результате туристы могут столкнуться с плохими погодными условиями по всему побережью, сообщает NEWS.ru.

"В сентябре на Шри-Ланке начинается переходный сезон, включая побережья Унаватуна и Хиккадува. В обоих районах плохая погода. Получится так, что на одном побережье дожди заканчиваются и начинается переход к хорошей погоде, а на другом — начнутся дожди, поэтому вероятен риск попасть в пик — и там, и там погода не очень", — добавила она.

Кроме того, Ансталь подчеркнула, что Индия в сентябре также не подходит для комфортного отдыха. В целом, несмотря на круглогодичный туризм в Азии, Карибском бассейне и на Мальдивах, в сентябре велика вероятность ураганов и дождей, подытожила эксперт.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.

Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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