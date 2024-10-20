Путин: растут туристические обмены между РФ и ОАЭ

Владимир Путин заявил, что туристический поток между Россией и Арабскими Эмиратами увеличивается.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву для встречи с главой государства вечером 20 октября. Во время беседы российский лидер отметил, что между странами увеличивается турпоток.
"Растут туристические обмены", — приводит агентство ТАСС слова Владимира Путина.
Кроме того, президент России сообщил, что РФ и ОАЭ уделяют большое внимание вопросам гуманитарного взаимодействия.
"Проходят Дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования", — добавил он.
Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что число туристов в Москве будет расти.
Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.