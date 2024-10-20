Путин: растут туристические обмены между РФ и ОАЭ

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Владимир Путин заявил, что туристический поток между Россией и Арабскими Эмиратами увеличивается.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву для встречи с главой государства вечером 20 октября. Во время беседы российский лидер отметил, что между странами увеличивается турпоток.

"Растут туристические обмены", — приводит агентство ТАСС слова Владимира Путина.

Кроме того, президент России сообщил, что РФ и ОАЭ уделяют большое внимание вопросам гуманитарного взаимодействия.

"Проходят Дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования", — добавил он.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что число туристов в Москве будет расти.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов.

