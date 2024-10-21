Наконец-то больше места для вашего багажа в самолёте

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы садитесь на рейс в числе последних, верхние багажные отсеки могут быть уже заняты, что вызывает стресс и неудобства.

Фото: commons.wikimedia.org by ЕршовКВН, CC BY-SA 3.0

В такой ситуации вам приходится или пытаться впихнуть свою сумку в уже переполненный отсек, или отдать её бортпроводникам, которые могут разместить её далеко от вашего места.

Однако, скоро это может остаться в прошлом благодаря новым багажным отсекам, которые устанавливаются в самолётах Airbus.

В прошлом году Airbus, ведущий производитель коммерческих самолётов в Европе, объявил о запуске новых багажных отсеков Airspace L для своих самолётов.

Эти багажные отсеки будут в два раза меньше предыдущих отсеков модели A320, но предложат на 60% больше пространства, что позволит разместить на три сумки больше в каждом отсеке.

Основной трюк заключается в том, что сумки будут ставиться вертикально, а не горизонтально, что значительно увеличит вместимость.

Lufthansa станет первой авиакомпанией, которая начнёт использовать эти новейшие отсеки в январе 2025 года.

Всего через три месяца 38 таких отсеков появятся на борту их самолётов.

Это может не только облегчить процесс хранения багажа для пассажиров, но и потенциально привести к увеличению нормы бесплатного багажа или снижению стоимости его перевозки.

Кроме того, это может сократить время задержек, так как не придётся долго искать место для багажа.

Другие авиакомпании, также планируют внедрить это новшество.

Уточнения

Deutsche Lufthansa AG, более известная как Lufthansa («Люфтганза») — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines. Lufthansa выполняет рейсы в 78 стран мира по более чем двумстам направлениям.

