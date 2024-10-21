Как наслаждаться любимым напитком в самолёте, не тратя ни копейки

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот простой, но гениальный лайфхак для путешествий гарантирует, что вы сможете наслаждаться горячим напитком в самолёте — абсолютно бесплатно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Пассажиры, столкнувшиеся с высокими ценами на борту, удивляются, как не додумались до этого раньше.

Путешественники, привыкшие к неудобствам эконом-класса, знают, что иногда в полёте вам могут даже не предложить бесплатные напитки.

Но благодаря небольшой хитрости, вы сможете получить свой любимый горячий напиток, не потратив ни копейки.

Трюк показала пользователь, чьё видео быстро стало вирусным.

В ролике она демонстрирует, как можно наслаждаться ароматным карамельным латте в полёте — достаточно взять с собой пакетики с кофе и попросить стюардессу налить бесплатную горячую воду.

"Просто возьмите в самолёт пакетики с кофе и попросите чашку горячей воды — это не стоит ничего" советует Блогер

Этот лайфхак не только экономит деньги, но и даёт возможность избежать скромного ассортимента напитков на борту.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



