В аэропорту Новой Зеландии ввели ограничение на прощальные объятия

Администрация аэропорта Данидин в Новой Зеландии ограничила время прощальных объятий до трёх минут. Об этом сообщает CNN.

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Туристам рекомендуют воспользоваться парковкой для более длительного прощания.

"Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой", — сказано в сообщении.

Гендиректор аэропорта Даниэль Де Боно прокомментировал нововведение местному радио "RNZ". Он сослался на научное исследование, согласно которому 20 секунд объятий достаточно для выброса окситоцина — "гормона любви". Кроме того, гендиректор отметил, что на парковке Данидина разрешено 15-минутное бесплатное пребывание.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественникам стали измерять температуру в аэропортах Казахстана.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии.

