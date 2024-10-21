В аэропорту Новой Зеландии ввели ограничение на прощальные объятия

Администрация аэропорта Данидин в Новой Зеландии ограничила время прощальных объятий до трёх минут. Об этом сообщает CNN.
Туристам рекомендуют воспользоваться парковкой для более длительного прощания.
"Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой", — сказано в сообщении.
Гендиректор аэропорта Даниэль Де Боно прокомментировал нововведение местному радио "RNZ". Он сослался на научное исследование, согласно которому 20 секунд объятий достаточно для выброса окситоцина — "гормона любви". Кроме того, гендиректор отметил, что на парковке Данидина разрешено 15-минутное бесплатное пребывание.
Ранее Pravda.Ru писала, что путешественникам стали измерять температуру в аэропортах Казахстана.
Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.