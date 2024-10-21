Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Краснодарский край возглавил топ-5 популярных у туристов регионов зимой
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
Аукцион в Башкирии: автомобили должников уходят с молотка
Пушистые попрошайки: что делать, если ваша собака всегда хочет вашу еду
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Резкий рост зарплат дорожных строителей: что предлагает рынок
В России предложили разрешить пассажирам самим сдавать багаж
Сколько времени нужно на тренировку: оптимальная продолжительность для лучшего результата
Ключевые рекомендации врача Кутушова для избавления от токсинов в кишечнике

Как выбрать обувь для аэропорта и избежать смущения на досмотре

1:29
Туризм

Опрос, проведённый среди 2000 взрослых, показал, что 77% из них ранее снимали обувь при досмотре в аэропорту, а 30% чувствуют себя ограниченными в выборе одежды перед полётом.

Как выбрать обувь для аэропорта и избежать смущения на досмотре
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Только 19% путешественников решатся надеть ботинки из-за необходимости их снимать, и почти треть (30%) сознательно избегают ботинок во время путешествий, чтобы облегчить процесс досмотра.

Однако, новое исследование, проведённое по заказу лондонского аэропорта Лутон, показало, что недавно внедрённые сканеры безопасности нового поколения полностью изменили ситуацию.

Теперь пассажирам не нужно снимать обувь или беспокоиться о выборе одежды. Более того, жидкости и электронные устройства можно оставлять в сумках, что делает досмотр более удобным.

Исследование также выявило, что четверть пассажиров начинают свой выбор одежды для аэропорта с обуви.

Среди поколения Z этот показатель составляет 43%, а среди миллениалов — 44%.

Более 26% опрошенных боятся оказаться босиком на досмотре, а 20% испытывают неловкость, если в носке окажется дырка.

При этом 46% рады, что досмотр стал проще, и уже планируют приобрести тяжёлую обувь, такую как Timberlands (26%) и Dr Martens (23%), для следующего полёта.

Уточнения

Инспектор по досмотру (аэропорта) — это работник службы авиационной безопасности, осуществляющий предполетный досмотр пассажиров, ручной клади, багажа, грузов, почты, бортовых запасов, членов экипажей, а также авиаперсонала при входе в контролируемую зону аэропорта.
В обязанности инспектора по досмотру входит контроль за соблюдением требований норм, правил и процедур по авиационной безопасности пассажирами и работниками гражданской авиации. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении
Правда ТВ
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении Аудио 
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Садоводство, цветоводство
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают Аудио 
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Еда и рецепты
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Сводка с фронта: появились доказательства потерь ВСУ — более 700 тысяч, ВС РФ подняли флаг на окраине Максимильяновки Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Последние материалы
Ключевые рекомендации врача Кутушова для избавления от токсинов в кишечнике
Ревность, злоба и жадность. В Киеве был праздник, когда там узнали о провале Майи Санду
Массовая миграция в Ковентри: проблемы, с которыми столкнулся город в Англии
Как наслаждаться любимым напитком в самолёте, не тратя ни копейки
Что точно не стоит делать на тренировках: советы для безопасных занятий
Тайна первых клеток: как дождевая вода помогла зарождению жизни
Как подчеркнуть глаза: макияж для любого типа глаз
Певец Газманов признался, что часто испытывает тревогу
Как приготовить сырники с шоколадно-ореховой начинкой
Советы по садоводству: эти неочевидные вещи усложняют вам работу в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.