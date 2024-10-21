Как выбрать обувь для аэропорта и избежать смущения на досмотре

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опрос, проведённый среди 2000 взрослых, показал, что 77% из них ранее снимали обувь при досмотре в аэропорту, а 30% чувствуют себя ограниченными в выборе одежды перед полётом.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Только 19% путешественников решатся надеть ботинки из-за необходимости их снимать, и почти треть (30%) сознательно избегают ботинок во время путешествий, чтобы облегчить процесс досмотра.

Однако, новое исследование, проведённое по заказу лондонского аэропорта Лутон, показало, что недавно внедрённые сканеры безопасности нового поколения полностью изменили ситуацию.

Теперь пассажирам не нужно снимать обувь или беспокоиться о выборе одежды. Более того, жидкости и электронные устройства можно оставлять в сумках, что делает досмотр более удобным.

Исследование также выявило, что четверть пассажиров начинают свой выбор одежды для аэропорта с обуви.

Среди поколения Z этот показатель составляет 43%, а среди миллениалов — 44%.

Более 26% опрошенных боятся оказаться босиком на досмотре, а 20% испытывают неловкость, если в носке окажется дырка.

При этом 46% рады, что досмотр стал проще, и уже планируют приобрести тяжёлую обувь, такую как Timberlands (26%) и Dr Martens (23%), для следующего полёта.

Уточнения

Инспектор по досмотру (аэропорта) — это работник службы авиационной безопасности, осуществляющий предполетный досмотр пассажиров, ручной клади, багажа, грузов, почты, бортовых запасов, членов экипажей, а также авиаперсонала при входе в контролируемую зону аэропорта.

В обязанности инспектора по досмотру входит контроль за соблюдением требований норм, правил и процедур по авиационной безопасности пассажирами и работниками гражданской авиации.

