Ошибка, которая мешает вам уснуть в самолете: как её избежать

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы хотите поспать во время полета, стоит тщательно выбрать место. Часто летающие пассажиры делятся своими секретами, как улучшить комфорт в салоне и прилететь отдохнувшими.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Так как многие авиакомпании позволяют выбрать место при бронировании, у вас есть возможность заранее повысить уровень своего удобства.

Оптимальный вариант — место у окна, оно позволит не только прислониться к стене, но и снизит вероятность того, что вас разбудят тележки с едой или стюардессы. Это особенно важно, если вы хотите спать.

Эксперт отмечает, что выбор места в салоне особенно важен из-за уровня шума. В первых рядах, особенно в бизнес-классе, тише, чем в хвосте самолета, где звук двигателей более заметен.

В качестве факторов, которые следует учитывать, были названы: прибытие в удобной одежде, наличие маски для сна и одеяла, а также тщательный выбор напитков на борту.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

