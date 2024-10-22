Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Топ-5 советов для новичков в спортзале
Водопад Виктория: где экстремальный спорт встречается с природной красотой
Цены на золото впервые поднялись выше $2750 за унцию
Слишком аккуратная езда: проблемы с двигателем и тормозной системой
Lada Granta перейдет на вариаторную трансмиссию к 2026 году
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Как просеивание муки улучшает качество вашей выпечки
Стало известно, на какие продукты поднимутся цены в ближайшее время в России

Мишленовские рестораны Осаки, которые нельзя пропустить

1:54
Туризм

В Осаке, известной как "кулинарная столица" Японии, стоит попробовать как омакасе — обед из нескольких изысканных блюд, так и простые и сытные блюда уличных закусочных.

Мишленовские рестораны Осаки, которые нельзя пропустить
Фото: flickr.com by Dang Son

Всего за 2,5 часа на синкансэне от Токио можно добраться до этого динамичного города, известного своей модой, ночной жизнью и кухней.

Гастрономический рай Осакские улицы пропитаны ароматами и дымом от горячих сковородок и грилей.

Попробуйте миску дымящегося рамена, который можно заказать через торговый автомат, или окунайте лапшу в насыщенный бульон.

Рамены - только начало. Для мясоедов отличным выбором станет японская говядина вагю, которая здесь дешевле, чем в других городах.

Попробуйте её в Yakiniku Kappo YP Ryu или Shinsaibashi Steak. Любите пикантное? Тогда закажите окономияки — японский блин с разнообразными начинками — в Okonomiyaki Mizuno.

После полуночи, когда город засыпает, но ночная жизнь в разгаре, отправляйтесь за свежими такояки — хрустящими шариками с осьминогом — в Takoyaki Yoriyabunzaemon.

Изысканная кухня мирового уровня Осакские рестораны с мишленовскими звёздами — это настоящий гастрономический фейерверк.

Омакасе в Sushi Yuden или Amano предложат вам тщательно подобранные блюда с рыбой, выловленной прямо из моря. В Taian, ресторане с тремя звёздами Мишлен, можно попробовать исключительные сашими и тающие во рту ломтики говядины.

Менее формальное, но не менее вкусное блюдо — кусяаге, жареные во фритюре шашлычки. Попробуйте их в Kushiage Uemura, где подают сезонные морепродукты в уютной атмосфере. Рекомендуется бронировать столики заранее.

Уточнения

О́сака (яп. 大阪市 ) — третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю, близ устья реки Йодо в заливе Осака. Центр одноимённой префектуры.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Авто
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте Аудио 
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Деревья и кустарники
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Красота и стиль
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки "Абрамс", пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ Дмитрий Плотников Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Многодетная тюменская семья может остаться без жилья из-за программы КРТ
Леонид Холод назвал страны, поставляющие овощи и фрукты в Россию
Советы по садоводству: растения, которые легко пересаживать
Лера Кудрявцева купила автомобиль для 6-летней дочери
Какие витамины и минералы делают виноград таким полезным
Безопасное расстояние на дороге: как удержать нарушителей на безопасном расстоянии
Советы по интерьеру: как сделать белую комнату уютной
Термальные источники России: уникальные места для отдыха
Банк России выступает за обязательный QR-код
Как уменьшить риски появления колорадского жука в следующем сезоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.