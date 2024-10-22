Мишленовские рестораны Осаки, которые нельзя пропустить

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Осаке, известной как "кулинарная столица" Японии, стоит попробовать как омакасе — обед из нескольких изысканных блюд, так и простые и сытные блюда уличных закусочных.

Фото: flickr.com by Dang Son

Всего за 2,5 часа на синкансэне от Токио можно добраться до этого динамичного города, известного своей модой, ночной жизнью и кухней.

Гастрономический рай Осакские улицы пропитаны ароматами и дымом от горячих сковородок и грилей.

Попробуйте миску дымящегося рамена, который можно заказать через торговый автомат, или окунайте лапшу в насыщенный бульон.

Рамены - только начало. Для мясоедов отличным выбором станет японская говядина вагю, которая здесь дешевле, чем в других городах.

Попробуйте её в Yakiniku Kappo YP Ryu или Shinsaibashi Steak. Любите пикантное? Тогда закажите окономияки — японский блин с разнообразными начинками — в Okonomiyaki Mizuno.

После полуночи, когда город засыпает, но ночная жизнь в разгаре, отправляйтесь за свежими такояки — хрустящими шариками с осьминогом — в Takoyaki Yoriyabunzaemon.

Изысканная кухня мирового уровня Осакские рестораны с мишленовскими звёздами — это настоящий гастрономический фейерверк.

Омакасе в Sushi Yuden или Amano предложат вам тщательно подобранные блюда с рыбой, выловленной прямо из моря. В Taian, ресторане с тремя звёздами Мишлен, можно попробовать исключительные сашими и тающие во рту ломтики говядины.

Менее формальное, но не менее вкусное блюдо — кусяаге, жареные во фритюре шашлычки. Попробуйте их в Kushiage Uemura, где подают сезонные морепродукты в уютной атмосфере. Рекомендуется бронировать столики заранее.

Уточнения

О́сака (яп. 大阪市 ) — третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю, близ устья реки Йодо в заливе Осака. Центр одноимённой префектуры.

