Винсент Боленоре и его команда собирают виноград на Монмартре, в центре Парижа, сообщает CNN. Виноградник Clos Montmartre расположен на северной стороне Монмартра и насчитывает около 2000 лоз.
Традиция выращивания винограда на Монмартре сохранилась с XII века.
Монмартр был бедным районом до 1950-х годов.
Вино с Монмартра продаётся на аукционах, а вырученные средства идут на социальные программы 18 округа. Виноделы стремятся сохранить традиции и дух района.
Виноград перерабатывается и разливается по бутылкам в винном погребе мэрии 18-го округа. Сильвиан Леплат, винодел, использует индивидуальный подход и адаптирует методы обработки к парижскому терруару.
Вино производится как красное, так и розовое, с насыщенным цветом и ароматом.
Вино с Монмартра завоевывает признание благодаря упорному труду и опыту Леплат. Вино продаётся круглый год в Музее Монмартра по цене 35 евро за красное и 30 евро за розовое. Винодел и мэр 18-го округа подчеркивают важность сохранения традиций района.
Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.
Вино́ — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.