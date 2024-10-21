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Вино с ореолом таинственности можно продегустировать в центре Парижа

1:19
Туризм

Винсент Боленоре и его команда собирают виноград на Монмартре, в центре Парижа, сообщает CNN. Виноградник Clos Montmartre расположен на северной стороне Монмартра и насчитывает около 2000 лоз.

Вино с ореолом таинственности можно продегустировать в центре Парижа
Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

Традиция выращивания винограда на Монмартре сохранилась с XII века.

Монмартр был бедным районом до 1950-х годов.

Вино с Монмартра продаётся на аукционах, а вырученные средства идут на социальные программы 18 округа. Виноделы стремятся сохранить традиции и дух района.

Виноград перерабатывается и разливается по бутылкам в винном погребе мэрии 18-го округа. Сильвиан Леплат, винодел, использует индивидуальный подход и адаптирует методы обработки к парижскому терруару.

Вино производится как красное, так и розовое, с насыщенным цветом и ароматом.

Вино с Монмартра завоевывает признание благодаря упорному труду и опыту Леплат. Вино продаётся круглый год в Музее Монмартра по цене 35 евро за красное и 30 евро за розовое. Винодел и мэр 18-го округа подчеркивают важность сохранения традиций района.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.

Вино́ — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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