Хельсинки стал самым экологичным туристическим направлением в мире

Хельсинки назван самым экологичным туристическим направлением в мире, сообщает Breaking Travel News.
Хельсинки занял первое место в Global Destination Sustainability Index (GDS). GDS измеряет устойчивость туристических направлений по четырем категориям. Хельсинки традиционно занимает высокие позиции в GDS, особенно по экологическим показателям.
Хельсинки занял первое место по управлению туристическими направлениями, работе поставщиков и экологическим показателям. Второе место по социальному прогрессу. Город инвестирует в повышение социальной устойчивости туризма.
Международные исследования показывают рост спроса на экологичные услуги и направления. Хельсинки стремится стать самым экологичным туристическим направлением.
Хельсинки хочет стать углеродно нейтральным к 2030 году. В планах: увеличение доли возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности зданий, электрификация автобусного парка и строительство новых трамвайных путей.
Хе́льсинки — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа (Нюланд).
Эколо́гия — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.