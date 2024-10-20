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Хельсинки стал самым экологичным туристическим направлением в мире

1:10
Туризм

Хельсинки назван самым экологичным туристическим направлением в мире, сообщает Breaking Travel News.

Хельсинки стал самым экологичным туристическим направлением в мире
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, CC0

Хельсинки занял первое место в Global Destination Sustainability Index (GDS). GDS измеряет устойчивость туристических направлений по четырем категориям. Хельсинки традиционно занимает высокие позиции в GDS, особенно по экологическим показателям.

Хельсинки занял первое место по управлению туристическими направлениями, работе поставщиков и экологическим показателям. Второе место по социальному прогрессу. Город инвестирует в повышение социальной устойчивости туризма.

Международные исследования показывают рост спроса на экологичные услуги и направления. Хельсинки стремится стать самым экологичным туристическим направлением.

Хельсинки хочет стать углеродно нейтральным к 2030 году. В планах: увеличение доли возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности зданий, электрификация автобусного парка и строительство новых трамвайных путей.

Уточнения

Хе́льсинки — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа (Нюланд).

Эколо́гия — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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