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Токио по версии Michelin-2025 приобрёл статус гастрономического рая для гурманов

0:43
Туризм

Токио, признанный одним из лучших городов мира для гурманов, вновь представил свою гастрономическую карту, обновленную по версии Michelin 2025, сообщает The Japan Times.

Токио по версии Michelin-2025 приобрёл статус гастрономического рая для гурманов
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, CC BY-SA 4.0

Новое издание путеводителя включает 170 заведений, удостоенных звезд Мишлен, а также 110 ресторанов, получивших знак отличия Bib Gourmand, который указывает на качественную кухню по умеренным ценам.

По мнению известных шеф-поваров, у японской кухни есть два пути развития: предлагать блюда, отвечающие вкусам и предпочтениям иностранных гостей, и создавать меню, которые будут пользоваться спросом среди местных жителей.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.

То́кио — столица и крупнейший город Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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