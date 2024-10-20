Токио по версии Michelin-2025 приобрёл статус гастрономического рая для гурманов

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Токио, признанный одним из лучших городов мира для гурманов, вновь представил свою гастрономическую карту, обновленную по версии Michelin 2025, сообщает The Japan Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, CC BY-SA 4.0

Новое издание путеводителя включает 170 заведений, удостоенных звезд Мишлен, а также 110 ресторанов, получивших знак отличия Bib Gourmand, который указывает на качественную кухню по умеренным ценам.

По мнению известных шеф-поваров, у японской кухни есть два пути развития: предлагать блюда, отвечающие вкусам и предпочтениям иностранных гостей, и создавать меню, которые будут пользоваться спросом среди местных жителей.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.



То́кио — столица и крупнейший город Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр.

