Туриндустрия России просит от правительства преференций для путешественников из дружественных стран

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Въездной туризм в Россию пострадал от пандемии и геополитических событий. Количество иностранных туристов, приезжающих в России, стало в 10 раз меньше, чем до пандемии, сообщают "Известия".

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Правительство определило 17 приоритетных стран для работы по въездному туризму. Упрощены условия въезда за счет электронной визы и безвизовых групповых туров. Планируется увеличение срока действия электронной визы и улучшение параметров безвизовых туров.

Ожидается увеличение турпотока из стран Ближнего Востока и Азии. Въездной туризм в Амурской области почти восстановился, в Центральной России пока нет.

Вопросы безопасности отпугивают иностранцев, особенно в Центральной России. Иностранцы стали активнее ездить в другие города, такие как Мурманск. Ожидается отмена виз для дружественных стран, особенно Ирана и Индии.

МИД России не поддерживает введение безвизового режима в одностороннем порядке. Москва не готова делать такие шаги без взаимной выгоды.

Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией ратифицировано, но не вступило в силу. Вступление в силу соглашения может не дать большого эффекта из-за технических сложностей. Взаимное признание виз — инструмент для развития трансграничного туризма, но требует гибкого подхода.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти.

