Тайская полиция разоблачила мошенническую сеть, обманывающую туристов

Недавно в Таиланде полиция задержала двоих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве с туристами. Подозреваемые создали фальшивые профили элитного курорта на острове Ко Лан, чтобы обманывать туристов, предлагая бронирование номеров с депозитом.
Мошенники обещали шикарные условия проживания, а после получения денег блокировали жертв, лишая их возможности связаться с "представителями" курорта.
Тайская полиция заявила, что аресты были произведены после цифрового отслеживания следов мошенников, и сейчас ведется дальнейшее расследование, чтобы обнаружить возможных сообщников и вернуть деньги пострадавшим.
Полиция также предупреждает путешественников: использовать для бронирования только проверенные ресурсы и официальные сайты курортов.
Особенно важно быть бдительными перед началом высокого туристического сезона, когда мошеннические схемы становятся более активными.
Власти намерены усилить защиту туристов и ликвидировать другие мошеннические схемы.
Пострадавшие туристы делятся своими историями, как, например, один из них: "Я внес депозит через соцсети, но меня сразу заблокировали, и я понял, что меня обманули".
Полиция уверяет, что приложит все усилия для защиты туристов и уже предпринимает шаги для борьбы с мошенниками.
Лан (тайск เกาะล้าน) — один из островов в Сиамском заливе на восточном побережье Таиланда. Относится к группе ближайших к Паттайе островов. Также ещё известен как «Коралловый остров». Является популярным туристическим местом Паттайи.
Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.