Тайская полиция разоблачила мошенническую сеть, обманывающую туристов

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавно в Таиланде полиция задержала двоих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве с туристами. Подозреваемые создали фальшивые профили элитного курорта на острове Ко Лан, чтобы обманывать туристов, предлагая бронирование номеров с депозитом.

Фото: freepik.com by flatart, PDM

Мошенники обещали шикарные условия проживания, а после получения денег блокировали жертв, лишая их возможности связаться с "представителями" курорта.

Тайская полиция заявила, что аресты были произведены после цифрового отслеживания следов мошенников, и сейчас ведется дальнейшее расследование, чтобы обнаружить возможных сообщников и вернуть деньги пострадавшим.

Полиция также предупреждает путешественников: использовать для бронирования только проверенные ресурсы и официальные сайты курортов.

Особенно важно быть бдительными перед началом высокого туристического сезона, когда мошеннические схемы становятся более активными.

Власти намерены усилить защиту туристов и ликвидировать другие мошеннические схемы.

Пострадавшие туристы делятся своими историями, как, например, один из них: "Я внес депозит через соцсети, но меня сразу заблокировали, и я понял, что меня обманули".

Полиция уверяет, что приложит все усилия для защиты туристов и уже предпринимает шаги для борьбы с мошенниками.

Уточнения

Лан (тайск เกาะล้าน) — один из островов в Сиамском заливе на восточном побережье Таиланда. Относится к группе ближайших к Паттайе островов. Также ещё известен как «Коралловый остров». Является популярным туристическим местом Паттайи.

