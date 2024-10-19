Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как токсичные ПФАС влияют на продолжительность и качество сна
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Гавана: кубинская жизнь без прикрас
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Газпром сэкономит 600 млрд рублей из-за отмены налога Минфином РФ
Ту-214 получит вторую жизнь: в Туполев создан центр глубокой модернизации
От простого к сложному: 5 принципов успешной тренировки с собакой
Украина снова атаковала российские регионы, выпустив 110 дронов
Наёмники из КНДР уничтожают основную цель Запада — спровоцировать тотальную мобилизацию в РФ

Как сделать автопутешествие проще и приятнее: 10 практических советов

3:14
Туризм

Чтобы путешествие прошло без сюрпризов, важно продумать всё до мелочей: от маршрута и заправок до технического состояния автомобиля. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут упростить процесс подготовки и сделать дорогу комфортнее и приятнее.

Как сделать автопутешествие проще и приятнее: 10 практических советов
Фото: freepik.com by wirestock, PDM


Начинать стоит с автомобиля. Если вы едете на своём авто, перед поездкой замените масло, проверьте все жидкости и подкачайте шины. Кроме того, важно, чтобы машина была чистой как снаружи, так и внутри. Особенно это касается стёкол и зеркал, так как чистота влияет на видимость. Захватите с собой дезинфицирующие салфетки, освежители воздуха и бумажные салфетки. В долгой дороге они могут оказаться очень полезными.

Упаковывайте вещи налегке. Вместо громоздких чемоданов лучше использовать сумки с мягкими стенками, которые легче разместить в багажнике. Возьмите с собой также небольшую сумку с необходимыми вещами на одну ночь — это упростит кратковременные остановки.

Будьте готовы к неожиданным ситуациям. Оформите страховку на случай непредвиденных обстоятельств. Также не забудьте про аптечку первой помощи и набор для экстренной помощи на дороге. Это поможет справиться с мелкими проблемами и избежать лишних остановок.

Приложения. Используйте полезные приложения для путешествий. Также стоит скачать приложения для поиска отелей и ресторанов.

Возьмите с собой перекусы и воду. Лучше всего подойдут полезные и не пачкающие руки закуски, такие как вяленое мясо, орехи и бутерброды. Также возьмите с собой небольшой холодильник для хранения напитков и продуктов.

Кемпинг и отдых. Если вы планируете ночёвки на природе, спальные мешки, надувные матрасы и походное оборудование сделают ваш отдых комфортным. Даже если вы не любите кемпинг, такие вещи, как фонарики и складные стулья, пригодятся в любой ситуации.

Мелочи, которые упрощают жизнь. Возьмите с собой мешки для мусора,они пригодятся не только для уборки, но и для защиты вещей от дождя или хранения грязной одежды. Кроме того, убедитесь, что у вас есть зарядные устройства для всех ваших устройств, аккумуляторы и портативные зарядные станции.

Создайте отдельную папку. Для всех важных документов: страховки, подтверждения брони, медицинских полисов и карт маршрута. Это упростит вашу жизнь и поможет быстро найти нужную информацию.

Планировка багажа. Планируйте, как загружать вещи в машину. Легкодоступные предметы, которые могут понадобиться в дороге, положите последними. Используйте багажник на крыше для объёмных, но лёгких вещей, таких как палатки или детские коляски.

Наличные деньги. Несмотря на распространённость банковских карт, наличные могут спасти в непредвиденных ситуациях. Особенно это актуально в отдалённых районах, где карты могут не приниматься.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
До XIX века путешествия были одним из основных источников получения сведений о тех или иных странах (их природе, населении, истории, хозяйстве), общем характере и очертании поверхности Земли. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Садоводство, цветоводство
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день Аудио 
Автосалоны рассказали, куда деваются все непроданные машины
Авто
Автосалоны рассказали, куда деваются все непроданные машины Аудио 
Что делать с сидератами осенью
Садоводство, цветоводство
Что делать с сидератами осенью Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: ВС РФ начали штурм Селидово, Зеленский объяснил карателям-военкорам, что все в Киеве повязаны кровью Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Последние материалы
Как токсичные ПФАС влияют на продолжительность и качество сна
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Гавана: кубинская жизнь без прикрас
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Газпром сэкономит 600 млрд рублей из-за отмены налога Минфином РФ
Ту-214 получит вторую жизнь: в Туполев создан центр глубокой модернизации
От простого к сложному: 5 принципов успешной тренировки с собакой
Украина снова атаковала российские регионы, выпустив 110 дронов
Наёмники из КНДР уничтожают основную цель Запада — спровоцировать тотальную мобилизацию в РФ
Кроссовер Subaru Crosstrek вернулся в Россию с новым именем и обновлениями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.