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Римские руины и замки Везен-ла-Ромен

1:22
Туризм

Город расположен на обоих берегах реки Уэз, разделяющей его на Верхний и Нижний город.

Римские руины и замки Везен-ла-Ромен
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Верхний город — это настоящая средневековая жемчужина с узкими каменными улочками, замком XII века и башней-колокольней XIV века.

Панорамные виды с высоты замка позволяют увидеть всю красоту окрестностей. Не менее интересен и Собор Успения Пресвятой Богородицы XV века, который был восстановлен после долгого запустения.

Нижний город — это место современных событий и римских руин. Здесь находятся рестораны, бары и магазины, а также знаменитый римский театр I века, вмещавший до 6000 зрителей.

Театр был отреставрирован и сегодня снова служит местом для концертов и фестивалей.

Среди римских достопримечательностей стоит отметить также археологические парки Пюмин и Ла-Виллас, где можно увидеть древние дома, магазины, фонтаны и бани.

Современный Везен-ла-Ромен известен не только своим историческим наследием, но и винными барами, где можно попробовать лучшие вина Кот-дю-Рон-Виллиж.

Винодельни, расположенные неподалеку, предлагают экскурсии, а местные рестораны угощают гостей блюдами провинциальной кухни.

Уточнения

Везе́н-де-Левезу́ (фр. Vézins-de-Lévézou, окс. Vesinh) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Везен-де-Левезу. Округ коммуны — Мийо. Коммуна расположена в 145 км северо-восточнее Тулузы, в 32 км к востоку от Родеза. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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